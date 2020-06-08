شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية يرعى سباق لومان الافتراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، يوم الأحد أن الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية سيرعى سباق لومان 24 ساعة الافتراضي الذي يقام في 13 و14 يونيو.

وعبر حسابه الرسمي في "تويتر" أعلن الأمير إقامة البطولة لافتراضية برعاية سعودية ومشاركة نخبة من سائقي العالم يصل عددهم إلى 50.

وسبق للسعودية استضافة عدد من رياضيات المحركات، أبرزها رالي داكار وبطولة العالم لسباقات فورمولا إي للسيارات الكهربائية.

ويشارك في السباق 5 سائقين من فورمولا من بينهم الهولندي ماكس فيرشتابن سائق رد بول ولاندو نوريس سائق مكلارين بالإضافة إلى فرناندو ألونسو الفائز بسباق لومان مرتين وبطل العالم في فورمولا 1 في مناسبتين.