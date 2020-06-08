شكرا لقرائتكم سيتيين: سنحاول الفوز في جميع المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب كيكي سيتيين مدرب فريق برشلونة فريقه بالفوز بجميع مبارياته المتبقية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم من أجل التتويج باللقب رسميا هذا الموسم.

ويتصدر برشلونة، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، ترتيب البطولة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد قبل 11 مرحلة على نهاية المسابقة.

وتم تعليق مباريات الدوري الإسباني لمدة ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن البطولة ستعود يوم الخميس القادم، فيما يلعب برشلونة مباراته الأولى في المسابقة عقب استئنافها أمام مايوركا يوم السبت المقبل.

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وبينما يعترف سيتيين بأن لاعبيه ربما لا يكونوا في أفضل حالاتهم بعد هذا التوقف الطويل، لكنه شدد على أن فريقه لا يمتلك رفاهية إهدار النقاط إذا أراد الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وصرح سيتيين لموقع النادي على شبكة الإنترنت يوم الأحد "عادة ما تخوض مباريات إعدادية لبدء الموسم وتقيس الدقائق التي تم لعبها، لكن الأمر سيكون مختلفا الآن، سنرى كيف ستسير المباريات وما هو الوضع بالنسبة لكل لاعب. كل شخص مختلف عن الآخر. نعتقد أنه يتعين علينا الفوز في كل مباراة إذا أردنا أن نكون أبطالا".

وأوضح سيتيين "نحن على ما يرام ونعلم أنه ينبغي أن نكون في أفضل حالاتنا للتنافس والفوز في كل مباراة. نحن في مكان جيد من الناحية الذهنية، سنرى كيف ستسير المباريات والصعوبات التي سيفرضها خصومنا، الفريق في حالة جيدة جدا للعمل الذي أنجزناه. سنحتاج إلى أسبوع آخر لنكون في وضع أفضل. كل اللاعبين متحمسون جدا ومتشوقون للغاية للعب. لقد كانت الأمور جيدة بالنسبة لنا، لأن اللاعبين كانوا في راحة"، يبدو أن الفريق لديه دافع خاص. لكن أعتقد أن الأمر ذاته ينطبق على كل الفرق".

وتحدث سيتيين عن الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم الفريق، الذي تعرض للإصابة في يناير الماضي وكان من المتوقع أن يغيب عن الجزء المتبقي من الموسم عقب خضوعه لعملية جراحية، لكن إيقاف المسابقة منحه وقتا للعودة إلى لياقته البدنية. وقال سيتيين "كان لدى لويس سواريز وقت إضافي للتعافي والقدرة على المنافسة مرة أخرى، إنه في كامل لياقته من الناحية العملية، سنرى كيف يسير عندما تبدأ المنافسة، ولكنني متأكد من عودته لمستواه العالي في غضون مباراتين أو ثلاث".