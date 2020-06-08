لأول مرة.. نيمار يعترف لزملاؤه في باريس سان جيرمان برغبته في العودة لـ برشلونة

اعترف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، برغبته في العودة لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

وكان نيمار قد انتقل إلى الفريق الباريسي في موسم 2017 - 2018 قادماً من برشلونة، بعدما نجحت إدارة النادي الباريسي في دفع قيمة الشرط الجزائي المبرم في عقد النجم البرازيلي والمقدرة بقيمة 222 مليون يورو.

وفي الصيف الماضي، ارتبط نيمار بالعودة إلى ملعب كامب نو، إلا أن المفاوضات تعطلت في اللحظات الأخيرة، واستقر الحال باللاعب البرازيلي للبقاء في ملعب الأمراء.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية بأن نيمار أخبر زملاؤه في باريس سان جيرمان برغبته في العودة إلى صفوف برشلونة مجددًا.

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وأضافت الصحيفة أن نيمار "لم يعد قادراً على إخفاء مشاعره بين زملائه في باريس سان جيرمان عند الحديث عن برشلونة."

وأشارت إلى أن نيمار ناقش مع زملاؤه في باريس احتمالية عودته إلى برشلونة، مضيفة أنه عندما سُئل عن رغبته قال: "نعم.. أريد العودة إلى برشلونة".

وألمحت الصحيفة الكتالونية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان لن تكون مستعدة لقبول عرض مخفض لنجمها الأول، ويقال أنها طلبت 155 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه.

وشارك نيمار مع باريس سان جيرمان في 80 مباراة في مختلف البطولات، سجل 69 هدفاً وصنع 39 تمريرة ناجحة.