المستشار القانوني السابق للأهلي .. «محمد عثمان» يفتح « النار» على مرتضى منصور: كان يبكي ويستغيث في «سجن طرة» .. سألنا مين ده ؟ العسكري قال: «ده واد نصاب كان شغال مع الريان»

هاجم محمد عثمان المحامي بالنقض والمستقيل من منصب المستشار القانوني للنادي الأهلي، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال عثمان خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات يوتيوب: " اتهامات مرتضى منصور لي باطلة، ولا يملك شجاعة الرد عليها، والذي جعلني ألجأ لتلك الطريقة تطاوله على الجميع دون رقيب أو حسيب، حتى فاق الأمر الحد، ومن هنا كان لابد الرد على المذكور بذات الطريقة، وسوف أعرض على الرأي العام حقائق وليست أكاذيب".

وتابع: "بداية علاقتي بمرتضى عندما كنت بالجامعة وكان يتم اعتقالنا في قضايا وطنية، ووصوله إلى كرسي النواب بطرق غير مشروعة.