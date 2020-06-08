كأس المانيا: ليفركوزن لوقف مغامرة ساربروكن المغمور

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برلين: يدخل باير ليفركوزن مباراته الثلاثاء ضد مضيفه ساربروكن من الدرجة الرابعة مرشحا فوق العادة لانهاء مغامرة منافسه في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس المانيا لكرة القدم.

والفارق كبير بين الفريقين حيث دأب ليفركوزن على لعب الادوار الاولى في دوري الـ "بوندسليغا"، في حين بات ساربروكن اول فريق يبلغ نصف نهائي كأس المانيا من خارج الدرجات الثلاث الاولى في تاريخ المسابقة.

كما ان الفارق في الاستعداد والجاهزية كبير ايضا لان ليفركوزن خاض خمس مباريات منذ استئناف الدوري المحلي في 16 مايو الماضي عقب توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في حين لم يخض ساربروكن اي مباراة منذ 94 يوما، وكانت الاخيرة له امام استوريا والدورف في 7 مارس الماضي وانتهت بخسارته صفر-1.

بعد اعلان رابطة الدوري توقف الموسم في الدرجة الرابعة، توج ساربروكن الذي كان يتصدر بفارق 6 نقاط عن اقرب منافسيه لدى توقف النشاط، بطلا لها وسيصعد الى الدرجة الثالثة في الموسم المقبل.

وفرض ساربروكن نفسه مفاجأة المسابقة هذا الموسم بعد أن أقصى فريقين من الدرجة الاولى هما كولن وفورتونا دوسلدورف. وفي المباراة ضد الأخير نجح حارس مرماه دانيال باتس في ان يصبح اول حارس ينقذ اربع ركلات ترجيحية في مباراة ضمن كأس المانيا، علما بانه انقذ ركلة جزاء خلال الوقت الاصلي من المباراة ايضا.

ووصف الكندي الدولي كيانز غونزاليز فرويسي مباراة فريقه ضد باير ليفركوزن بأنها فرصة تسنح للمرة الاولى في حياة لاعب، بقوله "إنها اكبر مباراة في مسيرة اي لاعب. كل تركيزنا على هذه المباراة. الدقائق التسعين. يتعين علينا بذل قصارى جهدنا والكفاح قبل ان نرى النتيجة".

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واضاف "كل الترشيحات تصب في صالح الفريق المنافس، وبالتالي لسنا مرشحين للفوز. من الجيد كتابة التاريخ والقيام باشياء لم نحققها في السابق. كل شيء يمكن تحقيقه، هذه هي مقاربتنا لهذه المباراة".

وكشف بأن فريقه يدخل مباراته ضد ليفركوزن وهو يجهل مدى جاهزيته البدنية لخوضها، واوضح في هذا الصدد "اكتفينا بمواجهة بعضنا البعض في مباريات خلال الحصص التدريبية. لن ندري كيف ستسير الامور الا مع بداية المباراة".

وختم "على اي حال، ما حصل للفريق (هذا الموسم) جعل افراده يدخلون التاريخ. ما حققناه سيبقى معنا طوال حياتنا. لقد عشنا احاسيس لا يمكن ان تختبرها الا في الرياضة".

لم يحرز ساربروكن اي لقب وخاض مباريات دوري الدرجة الاولى في خمسة مواسم اخرها عام 1993. وسيكون بايرن ميونيخ مرشحا بدوره لبلوغ المباراة النهائية عندما يستضيف اينتراخت فرانكفورت على ملعب "اليانز ارينا" الاربعاء.

والتقى الفريقان مؤخرا في الدوري المحلي وتحديدا في 23 مايو الماضي وخرج الفريق البافاري بفوز عريض 5-2، ليثأر لخسارته امام منافسه ذهابا 5-1. وكان بايرن توج باللقب الموسم الماضي بفوزه على لايبزيغ بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

ويسير بايرن بخطى ثابتة لاحراز الثنائية المحلية حيث بات في حاجة الى فوزين في آخر اربع مباريات له في الدوري لكي يتوج بطلا للمرة الثامنة تواليا، كما يملك فرصة احراز الثلاثية النادرة في حال توج بدوري ابطال اوروبا حيث خطا خطوة عملاقة نحو بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية بفوزه على تشلسي الانكليزي 3-صفر في عقر دار الاخير في ذهاب ثمن النهائي قبل توقف النشاط في مارس بسبب "كوفيد-19". وستقام المباراة النهائية لكأس المانيا على الملعب الاولمبي في برلين في الرابع من يوليو.

