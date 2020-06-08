شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رامي عاشور فنان الاسكواش: حازم إمام لاعبى المفضل وبحب هنيدي وآسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب رامي عاشور، نجم الاسكواش المصري والعالمي، وبطل العالم السابق، وأحد أحرف اللاعبين الذين عرفتهم الملاعب الزجاجية منذ انطلاق اللعبة.

احترف رامى عاشور الإسكواش فى 2006، ووصل فنان الاسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا، وحصل فنان الاسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الاسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 ، وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.

الخليج 365 تتبع الحياة الشخصية لبطل الاسكواش في التساؤلات التالية:

ما هي هوايتك المفضلة بعيداً عن الرياضة؟

مشاهدة ‏أفلام الخيال العلمي.

هل تجيد الطبخ؟

يوم لما أدخ المطبخ بعمل شاي.

وما الأكلة التى تحبها؟

‏الأسماك.

من نجمك المفضل؟

‏آسر ياسين ومحمد هنيدي.

من مطربك المفضل؟‏

عمرو ‏دياب.

لو لم تكن لاعب اسكواش ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

‏لاعب تنس.

ما هي أطرف المواقف التي تعرضت لها مع المشجعين؟ ‏

في إحدى المرات ولد صغير طلب أن يلتقط معي صورة تذكارية بكأس البطولة وكان عايز يخده ويمشي.

من من نجوم السينما كنت تتمن تكون زيه؟

‏لا أحد لكن بحب أتفرج على ‏توم Hardy ليوناردو دي كابريو وبرادلي كوبر .

بتحب الملابس الكاجوال و الفورمال ؟

كاچوال.

تحب الارتباط بشخصية رياضية أم غير رياضية؟ ‏

لا ده ولا ده مش عايز ارتبط بشخصية تفكيرها سطحي.

ماذا تفعل في أوقات فراغك؟

أقضيه بين المزيكا والأفلام، وأقضي وقت أطول مع أسرتي لأني كنت بعيداً عنهم في كثير من الوقت بسبب الاسكواش.

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هل تلقيت عروضاً للتمثيل بعد نجاح أغنيتك؟

‏لا

ما هي أغنيتك المفضلة للمطربين المصريين؟ ‏

أحب الكثير من الأغاني لكن حالياً على وجه التحديد بحب أغنية تحيا مصر للصوت الراقي أحمد جمال.

ما هي أفضل دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

‏دبي و ‏نيويورك.

من هو لاعبك المفضل في كرة القدم والنادي الذي تشجعه؟ ‏

حازم أمام ‏وبشجع لاعبي اكاديميتي في الاسكواش .



بطل-الاسكواش



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رامي-عاشور



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