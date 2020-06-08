شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: رئيس نادى القاهرة امتثل لقرار إيقاف جمع الـ300 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فوزى، المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، أن نادى القاهرة أوقف جمع مبلغ الـ 300 جنيه الذى سبق وفرضها على أعضاء النادى بداعى صيانة حمام السباحة، وسدادها مع تجديد الاشتراك السنوى للنادى.

وقال محمد فوزى، فى تصريحات خاصة، إنه وفقا لما جاء فى القرار الذى ينص على قيام مديرية الشباب والرياضة بمخاطبة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، وكذلك نادى القاهرة، بعدم الاعتداد بالقرارات التى صدرت بشأن تلك المقترحات باجتماع مجلس إدارة النادى والمفوض فى سلطات الجمعية العمومية وعدم إخطار الأعضاء بالمقترحات، وبناءً عليه فإن تحصيل مبلغ الـ 300 جنيه إجراءات خاطئة، وتم إخطار النادى بذلك، وبناءً عليه تم إيقاف جمع المبلغ، وبالتالى امتثل رئيس النادى للقرار.

Advertisements

وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة سيعقد خلال الساعات المقبلة اجتماعاً مع جميع الأطراف لحل جميع المشاكل ودراسة مقترحات تطويرية ومستقبلية بنادى القاهرة بما يصب فى مصلحة الجمعية العمومية .

وكان عمرو حسونة، رئيس نادى القاهرة، أكد أن قرار إضافة مبلغ 300 جنيه على قيمة تجديد الاشتراك السنوى للأعضاء تم وفقا للائحة الاسترشادية لوزارة الشباب والرياضة، حيث تقدم مجموعة من أعضاء النادى فى الموعد القانونى قبل انعقاد الجمعية العمومية للنادى بتاريخ 7 ديسمبر 2019 بمقترح تحصيل مبلغ 300 جنيه من كل عضو عامل للمساهمة فى دعم ميزانية النادى وتنفيذ مجموعة من المشروعات والمنشآت الرياضية التى تخدم أعضاء النادى، وفى ظل عدم انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانونى، تم تفويض مجلس إدارة النادى وعقد اجتماع مجلس إدارة على هيئة جمعية عمومية بتاريخ 17 ديسمبر 2019 وتم اتخاذ قرار بالموافقة على المقترح.