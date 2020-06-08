شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، عرضاً من نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى للرحيل إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، إلا أن حسام عاشور يُفضل الانتقال لأحد أندية الدورى السعودى عن الاحتراف فى الدورى البرتغالي، بعد إعلانه العودة من جديد وعدم الاعتزال بنهاية الموسم الجارى. وتلقى حسام عاشور عدداً من العروض المحلية إلا أن القائد التاريخى للأهلى يرفض اللعب لأى نادٍ فى مصر لإنهاء مسيرته الكروية دون ارتداء سوى القميص الأحمر، واعتمد مجلس إدارة النادى الأهلى ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور بعد اعتزاله، والتمنيات فقط له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادى مؤخراً.

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهجران الاعتزال عدة ساعات فقط.

من ناحية أخرى، عرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.