شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن دورى المجموعتين: خطوة للخلف ويضعف المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن مقترح إقامة الدورى فى الموسم الجديد بنظام المجموعتين يضعف من قوة المنافسة، وذلك فى ظل تقديم هذا المقترح لتوفير الوقت فى الموسم الجديد بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والأحداث الرياضية التى تنتظرها مصر مثل تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم العسكرية، وأولمبياد طوكيو.

وأضاف محمد عادل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن دورى المجموعتين يضعف المنافسة ويعيدنا إلى الخلف بخطوات كثيرة، ولا يضمن تكافؤ الفرص بين الفرق، ولذلك يفضل إقامة الدورى بوضعه ونظامه الطبيعى فى الموسم الجديد.

فيما رفض مسئولو ذئاب الجبل مقترح إلغاء الموسم الجديد الذى يتم دراسته فى اتحاد الكرة، بأن يتم استكمال ما تبقى من الموسم الحالى، ومسابقة كأس مصر، وخوض منافسات الكأس الجديد، مع إلغاء الموسم المقبل، وأكد المهندس محمد عادل فتحى فى تصريحات خاصة أن هذا المقترح يضر بالمنتخبات قبل الأندية، موضحا أن الأندية ما زالت تعانى من فترة توقف وصلت إلى 3 أشهر منذ مارس الماضى بسبب وباء كورونا، فكيف إذا استمرت لسنة بإلغاء الموسم الجديد.

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وعن تطبيق لائحة الموسم الماضى بأن يلعب والمقاولون فى البطولة العربية بينما يشارك النادى المصرى فى كأس الكونفدرالية، قال عادل إن المقاولون ليس لديه أزمة فى أن يلعب فى إحدى البطولتين فى حال إلغاء الموسم، وأن الأمر الأهم هو ألا يتم تجاهل ما قدمه ذئاب الجبل فى الموسم الجاري.

وأشار عادل إلى أن ما حدث فى الموسم الماضى من استبعاد المقاولون من المشاركة فى البطولة العربية، رغم أنه كان صاحب الحق فى تلك المشاركة لأنه كان يحتل المركز الخامس فى جدول المسابقة، ظلم واضح لذئاب الجبل ولن يرضى المقاولون بتكرار هذا الظلم مجدداً.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب، أما النادى المصرى فتراجع هذا الموسم إلى المركز العاشر فى جدول المسابقة برصيد 20 نقطة.