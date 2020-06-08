بعد إلغائه.. يويفا يفتح الباب أمام استئناف الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الباب أمام الاتحادات المحلية التي سبق وأعلنت إلغاء الموسم بسبب جائحة كورونا، للعودة مجددا لاستئناف النشاط الكروي.

وكان الاتحاد الفرنسي قد أعلن في نهاية أبريل الماضي، إلغاء المسابقات المحلية لا سيما الدوري وإعلان تتويج باريس سان جيرمان (متصدر الجدول) بلقب الدوري.

ومع عودة النشاط الكروي في العديد من الدول الأوروبية، حيث كانت البداية بالدوري الألماني الذي استأنف نشاطه الشهر الماضي، يليه الدوري الإسباني الذي سيعود لمنافساته المحلية في الحادي عشر من يونيو الجاري، على أن يلحق به كل من الدوري الإنجليزي (17 يونيو) والدوري الإيطالي (20 يونيو).

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها المنشور اليوم الاثنين، فإن أكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي فتح الباب أمام استئناف محتمل للموسم المحلي الذي تم إلغاؤه بسبب جائحة كورونا.

Advertisements

ونقلت الصحيفة ما ذكره تشيفرين في بيان رسمي لليويفا حيث قال: "نود أولاً أن نوضح أنه من اختصاص الجمعيات الوطنية اتخاذ قراراها بشأن شكل منافساتها المحلية، مع مراعاة الظروف والتدابير التقييدية الخاصة بالدولة".

وأضاف: "وذكر يويفا قبل بضعة أسابيع أن السلطات الفرنسية اتخت قرار إلغاء الموسم في وقت مبكر نسبيًا".

وتابع: "ومع ذلك، فمن الممكن أن تستأنف الاتحادات المحلية نشاطها (شريطة أن تكون قادرة على التنسيق مع السلطات الوطنية المختصة) ،على أن ينتهي الموسم في الثاني من أغسطس 2020".

وكان ليون الفرنسي قد أبدى اعتراضه بشأن إلغاء الموسم، نظرا لتواجده في المركز السابع برصيد 40 نقطة وابتعاده عن المشاركة في البطولات الأوروبية للموسم المقبل.