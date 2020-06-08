تقرير.. بقيادة مصطفى محمد.. هل يشهد الدوري تواجد مواهب "فرانس فوتبول"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:



رصدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المواهب الأفريقية القادمة بقوة في القارة السمراء، حيث اختارت المجلة الفرنسية المرموقة ثلاثة مواهب من بينهم المهاجم الشاب مصطفى محمد نجم المنتخب الأوليمبي ولاعب فريق الزمالك.

وبخلاف مصطفى محمد تواجد لاعب عربي آخر في القائمة من خلال المهاجم الجزائري كريم لعريبي لاعب فريق النجم الساحلي، والأفريقي الكونغولي جاكسون موليكا هداف مازيمبي الكونغولي.

الفترة الماضية شهدت ارتباط الثنائي العريبي وموليكا بالانتقال لدوري WE المصري في الموسم المقبل، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- صراع على لعريبي:

مجلة فرانس فوتبول سلطت الضوء على لعريبي هداف ومتصدر ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم، حيث شبهته بنجمي منتخب الجزائر بغداد بونجاح وإسلام سليماني.

وأشارت ذات المجلة إلى أن مهاجم شباب بلوزداد ودفاع تاجنانت السابق، حظى باهتمام كبير من الأندية المصرية والخليجية التي ترغب بضمه في الموسم المقبل.

هداف أفريقيا بعشرة أهداف، ذكرت صحيفة "DZ foot" الجزائرية، أن الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز يحاولون في الوقت الحالي للتعاقد مع صاحب الـ25 عامًا.

في المقابل، أكدت صحيفة "الشروق" التونسية، في الفترة الأخيرة أن إدارة النجم الساحلي التونسي تريد بيع لعريبي في الصيف المقبل من أجل تحقيق استفادة مالية كبيرة من عائد بيع نجمها خاصة أن الفريق الساحلي يعاني من أزمة مالية خانقة في الفترة الأخيرة.

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- محاولات لضم موليكا:

يُعد المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا من بين الأسماء البارزة لانتقاله لصفوف الأهلي برغبة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

مصدر لـ"يلا كورة" قال في تصريحات خاصة :"الأهلي يرصد الثنائي موليكا أو جاستون سيرينو لاعب صنداونز الجنوب أفريقي، والسويسري فايلر يريد التعاقد معهما أو على الأقل مع أحدهما".

صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، أكدت في وقت سابق أن النادي الأهلي قدّم بالفعل عرضًا مغريًا لنادي مازيمبي من أجل الاستفادة بخدمات المهاجم الشاب في الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة الجنوب أفريقية، أن إدارة الأهلي قدمت عرضًا بـ2ونصف مليون دولار.

في المقابل، أكد وكيل جاكسون موليكا، أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم وصيف هدافي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي برصيد سبعة أهداف.

وأَضاف وكيل صاحب الـ20 عامًا في تصريحات "أفريكان فوتبول" :"الأهلي كان النادي الوحيد الذي أظهر اهتمامًا كبيرًا وحقيقيًا لضم موليكا، وقاموا بتقدم عرض رسمي لمالك مازيمبي".

واختتم :"لست واثقًا إذا كان مالك النادي سيسمح ببيع موليكا للأهلي أم لا، خاصة أنه لا يقوم بإجراء اتفاقات مع منافسين له على البطولات".