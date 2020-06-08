استعدادا لمايوركا.. ميسي يعود لتدريبات برشلونة الجماعية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في تدريبات فريقه الكتالوني اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

وغاب ميسي عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه بسبب إصابة خفيفة في الفخذ الأيمن، واكتفى بخوض مرانا تأهيليا في صالة الجيمانزيوم إلى جانب بعض التدريبات المنفردة.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر" صورة للنجم الأرجنتيني خلال تواجده في الحصة التدريبية الجماعية رفقة فريقه استعدادا لمواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل.

من جانبه أكد كيكي سيتين مدرب برشلونة أن وضع ميسي بات جيدا ولن يواجه أي مشاكل.

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وقال سيتيين، في تصريح لقناة "موفيستار" التلفزيونية، "ميسي ليس الوحيد الذي لم يتمرن وليس الوحيد الذي شعر بآلام، هذا الأمر حدث للجميع منذ العودة الى التمارين".

ويعود الدوري الإسباني لاستئناف نشاطه في الحادي عشر من يونيو الجاري بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد بعد مرور 27 جولة من الليجا.