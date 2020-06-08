منافس الزمالك.. الرجاء يترقب قرارات لجنة الانضباط بالكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تترقب إدارة نادي الرجاء المغربي، القرارات التي ستتخذها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب للفريق الأخضر ضد مازيمبي الكونغولي في ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وكانت المباراة قد شهدت اشتباكات بين بعض لاعبي الرجاء وجماهير مازيمبي قبل بداية المباراة التي جمعتهما خلال شهر مارس الماضي.

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وبحسب مصادر خاصة لصحيفة "le360" المغربية فإن إدارة الرجاء تتنظر قرارات لجنة الانضباط، وتأمل في إنصاف لاعبيها وعدم استبعادهم من المباراة القوية التي ستجمعهم بالزمالك المصري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت الصحيفة المغربية أنه رغم تعذر السفر للمثول أمام لجنة التأديب بالاتحاد الإفريقي للدفاع عن موقف الفريق بسبب جائحة كورونا، إلا أن مسؤولي فريق الرجاء قاموا بإرسال ملف متكامل حول المضايقات والاعتداءات التي تعرضت إليها بعتثه بالكونغو، مرفقا بصور توثق الاعتداءات.

جدير بالذكر أنه في حال استكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا، فمن المقرر أن يلتقي الرجاء مع نظيره الزمالك المصري في نصف نهائي البطولة.