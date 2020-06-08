تتويج محتمل واستئناف بطولات وجلسة استماع.. أسبوع حافل بالأحداث في الكروية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

مع وصول الدوري الألماني (بوندسليجا) إلى مراحله النهائية، يترقب متابعو وعشاق الكرة الألمانية تتويج بايرن ميونخ باللقب للموسم الثامن على التوالي والذي قد يحسم مطلع الأسبوع المقبل عبر الجولة الحادية والثلاثين.

لكن ذلك لن يكون الحدث البارز الوحيد على ساحة كرة القدم الأوروبية خلال الأسبوع حيث ينتظر استئناف المنافسات في مسابقات دوري أخرى، بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء كورونا.

كما تنظر محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) طلب الاستئناف المقدم من مانشستر سيتي الإنجليزي ضد إيقافه عن المشاركة الأوروبية، ويتوقع أن يدور الحديث أيضا حول كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي كان من المفترض أن تنطلق هذا الشهر في روما لكنها تأجلت إلى العام المقبل بسبب الوباء العالمي.

ومع تفوق بايرن ميونخ بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني، قبل أربع مراحل من المسابقة، قد يحسم اللقب لصالح الفريق البافاري يوم السبت المقبل في حالة هزيمة دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف وفوز بايرن على بوروسيا مونشنجلادباخ.

كذلك تستأنف منافسات كأس ألمانيا، بإقامة المباريات بدون جماهير حالها كحال مباريات الدوري، حيث يلتقي ساربروكين مع باير ليفركوزن وبايرن ميونخ مع آينتراخت فرانكفورت بعد غد الأربعاء في الدور قبل النهائي للبطولة.

ويحلم ساربروكين في مواصلة مسيرته المذهلة في بطولة الكأس، حيث بات أول فريق درجة رابعة يصل إلى الدور قبل النهائي.

بينما يلتقي بايرن ميونخ مع آينتراخت فرانكفورت، الذي كان قد فجر مفاجأة بالفوز على بايرن 3 / 1 في نهائي بطولة الكأس عام 2018 .

وتقام المباراة النهائية للنسخة الحالية من كأس ألمانيا، في العاصمة برلين في الرابع من يوليو المقبل.

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وفي سويسرا، تنظر محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، اعتبارا من اليوم الاثنين، الاستئناف المقدم من نادي مانشستر سيتي ضد عقوبة حرمانه من المشاركة الأوروبية لمدة عامين بداعي انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وتستمر جلسات الاستماع على مدار ثلاثة أيام، لكن لا يتوقع إصدار الحكم بشكل سريع.

ويأمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في تأييد العقوبة لاستعراض قوة قواعد اللعب المالي النظيف ولإثبات أن الأندية الكبيرة والأكثر ثراء يجب أن تلتزم بالقواعد.

ونفى نادي مانشستر سيتي ارتكاب أي مخالفات وأبدى تفاؤلا إزاء قبول الاستئناف ورفع العقوبة.

كذلك تستأنف منافسات الدوري الإسباني، بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب أزمة كورونا، حيث يلتقي أشبيلية مع ريال بيتيس يوم الخميس المقبل، وبعدها يلتقي برشلونة المتصدر مع ريال مايوركا يوم السبت ويخوض ريال مدريد مباراته أمام إيبار يوم الأحد.

كذلك يجرى استئناف المنافسات في إيطاليا اعتبارا من يومي الجمعة والسبت حيث تقام مباراتي الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا، كما تستأنف منافسات الدوري التركي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.

وعلى المستوى القاري، كان من المفترض أن تفتتح منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) يوم الجمعة المقبل في العاصمة الإيطالية روما، وهي واحدة من 12 مدينة أوروبية كانت من المفترض أن تحتضن فعاليات البطولة بين 12 يونيو و12 يوليو.

لكن البطولة جرى تأجيلها إلى العام المقبل، ويتوقع اليويفا الانتهاء من كافة ترتيبات البطولة المؤجلة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر في 17 و18 يونيو، حيث لم يتضح حتى الآن بشكل حاسم ما إذا كانت جميع المدن الــ12 مستعدة لاستضافة منافسات البطولة أم لا، بعد أزمة الوباء العالمي.