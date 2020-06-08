بوب برادلي ينفي وجود هذه الأزمة في منتخب مصر

أكد بوب برادلي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن الحديث عن عدم وجود قماشة جيدة للاعبين بمنتخب مصر غير صحيح.

وقال برادلي خلال حواره عبر سكايب لبرنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة

صدى البلد: "تعاونت مع كل اللاعبين بطريقة مميزة وحاولت أن أشجعهم، وكل من شارك معي بالمعسكرات والوديات يقدرون هذه التجربة وأنها أفادتنا جميعًا".

وأكمل: "استبعدت عددًا كبيرًا من لاعبي الأهلي لأنهم كانوا يشاركون باستمرار".

وتابع: "خلال فترتي حاولت أن يكون الفريق مهاجمًا ويحرز أهدافًا كثيرة، والجميع قدر الكرة التي قدمناها رغم خسارتنا السيئة في كوماسي".

وأتم: "أشاهد مستوى صلاح وتريزيجيه الهجومي وهم يتألقان، وأنا متأكد بأن الحديث عن عدم وجود –قماشة- بالمنتخب غير صحيح".

