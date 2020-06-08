رياضة | وليد الشناوي صانع حراس المرمى: الاحتراف في بلجيكا خطوتي القادمة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 12:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وليد الشناوي صانع حراس المرمى: الاحتراف في بلجيكا خطوتي القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكابتن وليد الشناوي، مدرب الحراس المصري ، إنه مستمر حتى الآن مع النادي الأهلي ونادي الإنتاج الحربي، وذلك عقب مرور أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكشف وليد الشناوي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه في حال حصوله على عرض خارجي سيقرر الاحتراف في دولة بلجيكا، وذلك لما يمتلكه من موهبة جيدة في صناعة حراس المرمى ودائماً يقدم الجديد في عالم الساحرة المستديرة ويطور من نفسه إلى الأفضل.

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وطالب مدرب حراس ناشئ الأهلي والإنتاج الحربي، بعمل ورش العمل لحراس المرمى مع كابتن فكري صالح، وبالفعل تم الاقتناع بالفكرة وتم تنفيذها.

ويري "الشناوي" أن تعيين مدربين أجانب لتدريب حراس مرمى الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز الأفضل وهو ما بدأ يقتنع به البعض.

وتولى "الشناوي"، تدريب العديد من الفرق لتدريب حراس المرمى الشباب، وهو يعمل كمدرب للناشئين بالنادي الأهلي، ومدرب لناشئ حراس نادي الإنتاج الحربي أيضاً، وقام بإنشاء فريق نسائي بالغردقة، والصعود بهم للدوري الممتاز، لأول عام، وأول مشاركة للفريق النسائي، وصعد بفريق الأميرية لأول مرة مشاركه أيضاً، في الدوري الممتاز والحصول معهم على المركز الرابع.