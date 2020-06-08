رياضة | عاشور يرفض المحلي ويقترب من هذا الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 12:22 مساءً - انت الان تقراء خبر عاشور يرفض المحلي ويقترب من هذا الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العروض المحلية المقدمة له للرحيل إلى صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتمسك عاشور بالانتقال إلى الدوريات الخارجية، نظرًا لعدم رغبته في إرتداء أي قميص أخر غير الأهلي، داخل مصر بعدما تأكد رحيله نهاية الموسم الجاري.

وأعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن عدم التجديد للاعب بأوامر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته بالموسم الجديد.

وتراجع عاشور، عن فكرة اعتزاله مرة أخرى بعدما تم سحب الامتيازات التي منحها له المارد الأحمر، عقب خروجه على السوشيال ميديا والتهكم على عمل الإدارة.

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وكشف عاشور، عن تلقيه عدة عروض من الدوري السعودي والبرتغالي، ويفاضل بين أحدهم لحسم قراره خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير سعودية في وقت سابق، عن دخول نادي اتحاد جدة السعودي، في مفاوضات مع اللاعب، لضمه بنهاية الموسم الجاري.

ويذكر أن توترت العلاقة بين حسام عاشور ومجلس إدارة القلعة الحمراء، بعدما خرج اللاعب في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأتهم النادي بتعطيل مهرجان اعتزاله، ما أساء غضب الجميع.

ليعلن مجلس إدارة النادي الأهلي إلغاء توصياته السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور بعد اعتزاله، والتمنيات فقط له بكل التوفيق في خطوته المقبلة