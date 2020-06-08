رياضة | محمد صلاح يثير القلق بعد الغياب عن مباراة ليفربول الودية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 12:22 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يثير القلق بعد الغياب عن مباراة ليفربول الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار النجم المصري "محمد صلاح" القلق داخل معسكر نادي ليفربول التحضيري، استعداداً لمباراة فريقه ضد غريمه إيفرتون في أولى مباريات الريدز عقب عودة الدوري الإنجليزي رسمياً.

وكشف تقرير صحفي اليوم، أن صلاح غاب عن مباراة الفريق الودية بين لاعبي ليفربول، والتي شهدت مشاركة 11 ضد 11 من لاعبي الريدز.

وبررت التقارير غياب صلاح بسبب كدمة قوية تعرض لها اللعب خلال المران، وذلك رفقة زميليه، الاسكتلندي أندي روبيرستون، وحارس المرمى الاحتياطي أدريان.

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وتشير التقارير إلى أن الثلاثي سيصبح جاهزاً لخوض المباراة في غضون أيام قليلة، حيث لن تؤثر تلك الإصابات على خوضهم الديربي ضد الجار إيفرتون.

كما عاد الهولندي جورجينو فينالدوم للتدريبات الجماعية مع زملائه، بعد أن غاب عن مران الفريق خلال الأسبوع الماضي.

ويواجه ليفربول غريمه إيفرتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد 21 يونيو، وهي المباراة التي يمكن للريدز حسم لقب الدوري من خلالها، إذا خسر مانشستر سيتي أمام ضيفه أرسنال يوم 17 يونيو.