رياضة | نجم الزمالك يحسم مصيره مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 12:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يحسم مصيره مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النجم المغربي محمد أوناجم، لاعب الزمالك، بأنه لن يرحل عن القلعة البيضاء، بعدما تلقى عروض مغرية من بعض الأندية للحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخلال تصريحات عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قال أوناجم : "أنا مرتاح في الزمالك، ولدي عقد مع الفريق، ولا يوجد داعي للرحيل عن الزمالك".

وتابع : "علاقتي جيدة مع إدارة الزمالك وكارتيرون، لا يوجد شئ يدفعني للرحيل عن الزمالك رغم وصول عروض بالفعل خلال الفترة الماضية".

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وأكمل: " لدي علاقتة طيبة مع رئيس النادي فهو من أطيب الناس الذين تعاملت معهم، وهو مظلوم بسبب عصبيته".

وعن مدى تقييمه لمستواه مع الزمالك.. أجاب: "لست راضي بنسبة 100 % لكن أتمنى أن نعود للتدريبات سريعا وأن يزول هذا الوباء عنا في القريب العاجل".

وأنهى: "في أخر مباراة بدوري أبطال إفريقيا حققنا المطلوب وصعدنا أمام الترجي التونسي على أرضهم بملعب رادس".