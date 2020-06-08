رياضة | مانشستر يونايتد يصارع ريال مدريد للتعاقد مع صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 12:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصارع ريال مدريد للتعاقد مع صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في صراع التعاقد مع صفقة نارية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ويرغب المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع لاعب خط وسط في الميركاتو الصيفي.

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وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد بدأ مفاوضاته لضم فان دي بيك لاعب خط وسط فريق اياكس امستردام الهولندي.

وسوف ينافس الفريق الإنجليزي نظيره فريق ريال مدريد في تلك الصفقة ، حيث يرغب الريال في التعاقد مع اللاعب الهولندي منذ الصيف الماضي.

ويعد فان دي بيك من افضل اللاعبين بمركزه خلال الموسمين الماضي والحالي في أوروبا.