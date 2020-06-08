رياضة | ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 12:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للرحيل إلى صفوف نادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى أحمد الشيح نجم المارد الأحمر، اتصالات من جانب ممدوح عيد المستشار الفني لنادي بيراميدز، لاستطلاع رأيه حول اللعب للفريق السماوي بالموسم الجديد.

وأبدى اللاعب موافقة على الرحيل إلى بيراميدز، ولكنه تمسك بالانتقال على سبيل الإعارة على أن يتم التفاوض مع ناديه للحصول على خدماته خاصةً أنه يرتبط بعقد مع القلعة الحمراء.

وخرج الشيخ، من حسابات السويسري رينيه فايلر ولم يشارك سوى في مباريات قليلة، الأمر الذي يجعله يبحث عن الرحيل على سبيل الإعارة لإثبات جدارته في العودة مرة أخرى.

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وكان نادي مصر المقاصة، دخل في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي، لاستعادة لاعب الفريق السابق، إلا أن المفاوضات لم تكتمل حتى الآن.

وتأتي رغبة المقاصة في ضم أحمد الشيخ، بناءاً على رغبة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، والذي يعد من أشد المقتنعين بقدرات اللاعب.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.