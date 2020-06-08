رياضة | مولودية الجزائر يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 12:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مولودية الجزائر يطلب التعاقد مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من جانب نادي مولودية الجزائر، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة، أن مولودية الجزائر فتح خط اتصال مع اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق، للتوقيع معه بالموسم الجديد.

واضاف: "من المقرر أن يدخل الفريق الجزائري في مفاوضات رسمية مع القلعة الحمراء خلال الساعات المقبلة، للاتفاق حول عملية انتقاله مع نهاية الموسم الجاري".

Advertisements

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، أبلغ إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، برغبته في رحيل اللاعب لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته بالموسم الجديد.

وتمسك جيرالدو، بالرحيل عن الدوري المصري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، متجهًا للدوريات الخليجية أو اللعب في الدوري البرازيلي.

وخرج جيرالدو دا كوستا، من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي رحب برحيله مع نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم الاقتناع بامكانياته الفنية.