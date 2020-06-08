انت الان تتابع هاميلتون نجم فورمولا1- يطالب الحكومات بإزالة تماثيل "العنصريين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بطل العالم للفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون

نادى البريطاني لويس هاميلتون، المتوج ست مرات بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، الحكومات بإزالة تماثيل "العنصريين" الذين كانوا يجمعون الأموال ببيع العبيد.

وجاء ذلك بعد أن شهدت مدينة بريستون أمس الأحد، إسقاط تمثال لتاجر رقيق، وذلك وسط موجة الاحتجاجات التي تشهدها بريطانيا ضد العنصرية.

وقال هاميلتون اليوم الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي :"بلادنا كرمت رجلا باع العبيد الأفارقة! كل تماثيل العنصريين الذين جمعوا الأموال من بيع البشر، يجب أن تهدم! فأي هذه التماثيل التالي؟."

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وأُثيرت موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية في بريطانيا تحت شعار "حياة السود مهمة".

فقد أثار حادث وفاة جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، في الولايات المتحدة في 25 أيار/مايو الماضي، بعد أن جثم شرطي أبيض على رقبته، موجة واسعة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة، وقد امتدت المظاهرات الاحتجاجية ضد العنصرية إلى المملكة المتحدة ودول أخرى في انحاء العالم.

وشهدت مدينة بريستول، إسقاط تمثال إدوارد كولستون، الذي كان تاجرا للرقيق في القرن السابع عشر، وجرى إلقاء التمثال في نهر أفون.