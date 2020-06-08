شكرا لقرائتكم شوبير يكشف نقطة الضعف الوحيدة للراحل محمود الجوهرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الأسبق أن الراحل محمود الجوهرى المدرب الاسبق للفراعنة يستحق لقب "أرسين فينجر" الكرة المصرية مؤكداً إمتلاكه لنقطة ضعف واحدة فقط ، وقال شوبير عبر برنامجه الاذاعى على أون سبورت : " الجوهرى يستحق لقب أرسين فينجر الكرة المصرية فهو مدرب متكامل ، فعل كل مافعله أسطورة الارسنال الانجليزى ولكن بأقل الامكانيات المادية ، الجوهرى كان طبيب يحدد لك إصابتك وطرق علاجها ، الجوهرى كان طبيباً نفسياً يؤهلك لكل مباراة ويساعدك فى كل شىء بحياتك الشخصية، الجوهرى كان أخصائى تغذية يحدد لك أفضل طعام وأفضل تدريب".

وتابع شوبير : " نقطة ضعف الجوهرى الوحيدة كانت فى إصراره أن يكون المنتخب معاه طول الوقت كان بيقول لو المنتخب معايا عالطول ممكن نكسب كأس العالم وطبعا صعب المنتخب يكون بيتدرب طول الوقت ويدخل معسكرات ".

ويضيف حارس الاهلى الاسبق : " الجوهرى كان على خلاف مع كل رؤساء إتحاد الكرة الذين تعامل معهم بإستثناء سمير زاهر ، وحينما رحل الجوهرى عن تدريب منتخب مصر كان بقرار وزارى بعد بطولة كأس القارات".

ويعد الجوهرى هو أول من درب فريقى الأهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى.

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وفازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.

كما استطاع الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم عام 1990 لثانى مرة فى تاريخه، وقاد المنتخب الوطنى للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية 1992 التى أقيمت فى سوريا.

ومثلما قدم إنجازات مشرفة فى تدريب عدد من الأندية داخل مصر، حصد كذلك بطولات عديدة لعدد من أندية الخليج منها الهلال السعودى واتحاد جدة، والشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب عمان فى كأس الخليج عام 1996.

وفى عام 2002 تولى تدريب المنتخب الأردنى والإشراف الفنى على الكرة الأردنية وقاد المنتخب الأول للوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية 2004 فى الصين لأول مرة فى تاريخ الكرة الأردنية، وصعد بالفريق إلى دور الأربعة.