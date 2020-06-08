شكرا لقرائتكم المغربى كريم البركاوى يؤكد تلقيه عرضا من الأهلى للتعاقد معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير مغربية عن دخول النادى الأهلى فى مفاوضات جادة مع كريم البركاوي لاعب حسنية أغادير تمهيدا للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات.

دخل كريم بركاوي مهاجم حسنية أغادير دائرة اهتمامات نادي الزمالك تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات القادمة، بحسب صحيفة "المنتخب" المغربية التى أشارت إلى أن المستويات الرائعة التي ظهر عليها اللاعب مع فريقه جذب أنظار الأبيض الذي يسعى لضم اللاعب من أجل تدعيم قوته الهجومية في الموسم القادم.

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قالت صحيفة " البطولة " المغربية أن كريم البركاوي أكد في تصريح خاص لـ"البطولة"، إنطلاق مفاوضات بين إدارتي الأهلي المصري و حسنية أغادير، لدراسة إمكانية إنتقاله للنادي الأكثر تتويجا بالألقاب في القارة الإفريقية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشار البركاوى إلى أن المفاوضات لازالت جارية، في انتظار مناقشة العرض الذي تقدم به النادي المصري، من أجل الحسم في أمور الصفقة.

وأكد الموقع أن العديد من أندية الدرجة الثانية في الدوري الألماني، كانت تتابع اللاعب البركاوي خلال مبارياته مع الحسنية، للوقوف على إمكانياته وفتح المفاوضات مع إدارة فريقه للاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات.