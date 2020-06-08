شكرا لقرائتكم 8 يونيو.. عندما انخلعت قلوب الجماهير بعد سقوط مدافع الأهلى وبلع لسانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 8 يونيو 2007 ، تعرض محمد صديق مدافع الأهلى لموقف صعب كاد يفارق الحياة بسببه بعدما بلع لسانه خلال مباراة الأهلى وطلائع الجيش بكأس مصر ، ففى الدقيقة ٤٦ اصطدم محمد صديق مع وائل خليفة حارس الطلائع، في كرة مشتركة أمام المرمي ليصاب بارتجاج في المخ، وغيبوبة مؤقتة،وظل ممدداً علي الأرض لفترة توقفت خلالها قلوب الجميع، سواء الموجودين في الاستاد أو الذين شاهدوا المباراة عبر شاشات التليفزيون، فيما انخرط اللاعبون في البكاء، وتوقفت الحياة لدقائق بعد أن تذكر الجميع موقف الراحل محمد عبدالوهاب نجم الاهلى، الذي توفي بعد سقوطه علي أرض ملعب مختار التتش، وكان القدر رحيماً بصديق بعد نجاح الدكتورة رانيا رضوان المسعفة المتواجدة بالاستاد، والتي لعبت دوراً كبيراً في إنقاذ حياته بتعاملها مع الحالة باحترافية.

وتم نقل اللاعب إلي مستشفي المقاولون العرب لتلقي العلاج، وأجريت له أشعة مقطعية علي رأسه وفقرات الرقبة والعين أثبتت سلامته، باستثناء إصابته بكدمة خفيفة أسفل العين.

وحضر إلي المستشفي أعضاء الجهاز الفني واللاعبون عقب المباراة، ولم يسمح لأحد بدخول غرفة العناية المركزة، باستثناء مانويل جوزيه وحسام البدري، فيما فشل الثنائي محمد شوقي وعماد متعب في الدخول رغم محاولاتهما المستمرة، لكن دون جدوي. كما حضر محمد عبدالوهاب والعامري فاروق ومحمد شوقي، أعضاء مجلس الإدارة، واللاعبون طارق السعيد وإبراهيم سعيد ومحمد عبدالله.

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كما وصلت والدة اللاعب وشقيقه شريف وعمه الحاج عبدالله وشقيقتاه، وحضر مندوب من وزارة الصحة إلي مستشفي المقاولون العرب للاطمئنان علي اللاعب، وأجريت له أشعة ثانية للاطمئنان عليه ثم خرج سالماً معافى من المستشفى.

الأهلى هزم طلائع الجيش فى ربع نهائى كأس مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، تقدم للطلائع سامح العيداروسى فى الدقيقة "26"، وتعادل محمد أبوتريكة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، ثم أضاف أبوتريكة الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة الخامسة من الشوط الثانى، قبل أن يؤكد الانجولى فلافيو الفوز فى الدقيقة "60".

محمد صديق بدأ حياته فى ناشئى المقاولون العرب وتدرج فى صفوف القطاع حتى وصل إلى الفريق الأول، وكان ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها. وكان إحدى حلقات الصراع بين الأهلى والزمالك لضمه، حتى نجح الزمالك تحت قيادة كمال درويش فى خطفه قبل الأهلي، ولكن بعد انتهاء عقده مع الزمالك انضم إلى الأهلى فى صفقة هزت الوسط الرياضى.

وفى وقت سابق ، أبدى محمد صديق مدافع الأهلي الأسبق، ندمه على اتخاذ قرار الانتقال للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف الزمالك، بعدما لعب ضمن صفوف القلعة البيضاء لعدة سنوات خلال مطلع الألفية، قبل أن ينتقل للأهلي عام 2006، وقال محمد صديق في تصريحات تلفزيونية: "لم أندم على لعب الكرة في الأهلي لأنه نادي كبير ويصنع تاريخ أي لاعب، لكني ندمت على التفكير في اللعب للأهلي، بسبب ما عانيت منه بعد الاعتزال في النادي".