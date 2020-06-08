شكرا لقرائتكم لو كنت رئيسا للجبلاية.. شوبير يكشف عن أول قرار له فى رئاسة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى الاسبق تصوراً لقيادة إتحاد الكرة فى حالة فوزه بمنصب رئيس الجبلاية ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : " لو كنت رئيساً لإتحاد الكرة سأتخذ قرار بتشكيل رابطة لأندية الدوري الممتاز وأخرى لأندية القسم الثانى عن طريق الانتخاب لتفرز شخصيات محترمة أترك لها كل الصلاحيات لإدارة منظومة الكرة مثلما هو الحال فى الدوريات الكبرى ولا أتدخل مطلقاً فى أى قرار ولا يطلب منى رئيس نادى تأجيل مباراة فأوافق أو يطلب منى مسئول استثناء فى شيئاً ما سيكون ردى ماليش دعوة ".

ويضيف شوبير : " لم نسمع أن الاتحاد الاسبانى مثلا يشتكى أن رابطة الاندية سحبت صلاحياته أو هددت كيانه كرئيس للإتحاد ، فمثل هذه الاختصاصات هى السبيل الوحيد لنجاح أى كيان ، أؤمن أنه ليس هناك شخصياً قوياً بدون وجود أقوياء معه ، فى كل مناحى الحياة لن تكون قوياً دون أن ترتكن خلفك على أقوياء يساندونك ، وبخلاف ذلك لن ينصلح حال الكرة المصرية مهما فعلنا".

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وفى وقت سابق ، كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، تفاصيل بداية بيع حقوق مباريات الدورى والكأس فضائياً لأول مرة فى عهد الراحل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، قائلا، "كنت نائبا فى اتحاد الكرة مع سمير زاهر وقالى عايز أعمل بث فضائى قلتله يعنى أيه؟، قالى أبيع حقوق بث الدورى والكأس فضائياً بعيداً عن البث الأرضى قلتله فكرة عبقرية، وكنت شغال فى قنوات دريم وأوربت وقتها وتحدثت مع أحمد بهجت رئيس قنوات دريم قلتله تشترى الدورى قالى بكام قلتله الكابتن سمير عايز يبيع بـ 3 مليون جنيه قالى حرام ده كتير أوى، قلتله غامر وعلى مسئوليتى ولو حصل حاجة اخصم من مرتبى، قالى مرتبك كام يعنى؟ "

وأضأف شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "بالفعل وافق أحمد بهجت ووافقت قنوات أوربرت ودخل معنا وقتها حسن حمدى رئيس الأهلى بخبرته ومدحت شلبى كان بيوزع نسب بيع البث الفضائى على الأندية، ويشهد على كلامى، حصلنا على 9 ملايين جنيه من ثلاث قنوات، واقترحت على سمير زاهر يوزع جزءا من الفلوس على أندية الجمعية العمومية عشان نشبرقهم ".

من ناحية أخرى أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك مقترحا جديدا سيتم دراسته فى اتحاد الكرة، بأن يتم استكمال ما تبقى من الموسم الحالى، ومسابقة كأس مصر، وخوض منافسات الكأس الجديد، مع إلغاء الموسم المقبل، لافتًا إلى أن هذا المقترح سيساهم فى استكمال الموسم الحالى فى متسع من الوقت ودون ضغط، كما يضمن استكمال الدورى هذا الموسم وعدم تهديد الموسم الجديد بالإلغاء فى ظل تلك الظروف التى يمر بها العالم بأثره.