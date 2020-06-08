تعرف على رد اتحاد السلة بعد أنباء تتويج الزمالك بالدورى حال الإلغاء

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جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة أن نية مسئولي الاتحاد هي استكمال الموسم بكل مسابقاته ، وهو ماخرج وأعلنه مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة من قبل ، وفقا لما تعلنه وزارة الشباب والرياضة .
وأكد عبد المطلب في تصريحات خاصة أن لائحة الاتحاد ليس بها ما ينص على تتويج بطل النسخة الماضية من بطولة الدورى بالنسخة الحالية ، حال الغاء المسابقة .
وعن تتويج الزمالك باللقب لهذا الموسم اذا تم الإعلان عن الغاء النشاط ، قال عبد المطلب:" اللائحة مفيهاش هذا البند "
وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن كرة السلة هو الاتحاد الوحيد الذى استكمل النشاط خلال توقف النشاط في كل الألعاب خلال السنوات الماضية .
ومن جانبه اكد مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة أن الاتحاد ينتظر تعليمات وزارة الشباب و الرياضة الخاصة بالإجراءات الاحترازية و الوقائية المقرر اتباعها لعودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى ، وفقا لما أعلنته الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ، على ان تكون عودة النشاط تدريجية .
وقال أبو فريخة أنه لن يستطيع تحديد الخطوات التي سيتبعها الاتحاد الا بعد وصول تعليمات الوزارة ، خاصة وان هناك مباريات باقية في الموسم الرياضى للعبة تحسم بطل الدورى و الكأس ، وبالتالي لن نستطيع مخاطبة الأندية التي تٌعد طرفا في المباريات المتبقية الا بعد معرفة التفاصيل الخاصة بعودة مسابقات ونشاط اللعبة.
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