شكرا لقرائتكم تعرف على شرط الزمالك قبل حسم صفقات الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على أن إدارة النادى تلتزم بالسرية الكاملة في ملف الصفقات حيث جدد تأكيداته إنه لن يقوم بالإعلان عن أي صفقة إلا في حالة الحصول على توقيع اللاعب وإنهاء الصفقة بشكل تام، حفاظاً على التحركات التي يجريها النادى لتدعيم صفوفه بعد سؤاله حول إمكانية ضم حسام عاشور، قائد الأهلى، في الموسم الجديد، من عدمه، لتدعيم خط الوسط، وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق الأحمر واكتفى بالتأكيد أن حسام عاشور تعرض للظلم داخل القلعة الحمراء قائلاً:"عاشور ظُلم في الأهلي، وهذا جزاء من يحصد بطولات مع الفريق الأحمر.. وهو لاعب كبير ومميز على مدار تاريخه مع الأهلى"، موضحًا أنه لن يعلن عن أي صفقة إلا بعد نهايتها وذلك بعد تأكيده على تدعيم الفريق بلاعبين مميزين في الموسم الجديد وذلك لتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الإدارة البيضاء تتحرك فى مختلف الجهات لتعزيز صفوف الفريق فى الموسم المقبل، إلا إنها ترغب فى الحصول على توقيع اللاعبين أولاً، قبل التحرك لحسم الصفقات لتجنب أية مزايدات قد تحدث فى أي صفقة، لذا تفضل إدارة النادى التكتم حول اللاعبين المقرر ضمهم بعد إعلان ضم من 3 إلى 4 لاعبين لتعزيز صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

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وكانت إدارة الزمالك قد استقرت على التمهل فى ضم ظهير أيمن أجنبى للفريق من عدمه، خاصة لعدم إعلان اتحاد الكرة قواعد القيد فى الموسم المقبل، فى ظل انتظار حسم مصير الكروى الحالى المتوقف منذ 14 مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يفضل مسئولو الزمالك وضوح الرؤية بشأن عدد الأجانب فى الموسم القادم قبل حسم ضم ظهير أجنبى لتدعيم الجبهة اليمنى من عدمه.

وجاء التمهل فى صفقة الظهير الأجنبى فى ظل التوصل لمفاوضات متقدمة مع الجناح الأنجولى آرى بابل لاعب أول أغسطس الأنجولى، لضمه فى صفقة انتقال حر، وحال إتمام الصفقة واستمرار الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض ستكون بذلك قائمة الأجانب مكتملة بميت عقبة حال تطبيق اتحاد الكرة لقرار قيد كل فريق لـ4 لاعبين أجانب فقط فى الموسم المقبل، لذا سيلجأ الأبيض وقتها إلى تسويق الرباعى كاسونجو وحميد أحداد ورزاق سيسيه ومعروف يوسف، لذلك قرر مسئولى الأبيض التمهل فى ملف الأجانب بسبب قواعد القيد.