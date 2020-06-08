شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من فايلر عن مفاوضات الجزيرة الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو النادى الأهلى من السويسرى رينيه فايلر عن حقيقة دخول نادى الجزيرة الإماراتى فى مفاوضات معه، بعدما نما لعلم الإدارة الحمراء أن هناك وسيطا تحدث مع المدرب السويسرى عن وجود عرض مغرٍ من الجزيرة للانتقال لتدريبه بعد انتهاء عقده مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى. وتسود حالة من القلق داخل النادى الأهلى حالياً فى ملف تجديد عقد فايلر، خاصة بعد تلقى المدرب السويسرى العديد من العروض المغرية، سواء من دول الخليج أو أوروبا.

ويرفض فايلر اللجوء للفيديو كونفرنس للتحدث مع أسرته المقيمة فى سويسرا، ومن ثم تحديد موقفه النهائى من تجديد عقده مع الفريق الأحمر من عدمه، حيث حصل على وعد من إدارة النادى بالسفر إلى سويسرا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام حال استئناف حركة الطيران من أجل زيارة زوجته وأسرته التى تُقيم هناك، بعدما فشل فى السفر إليها طوال الفترة الماضية بسبب تجميد حركة الطيران فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

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وينتظر الأهلى سفر فايلر من أجل التحدث مع زوجته بشأن التجديد للقلعة الحمراء، بعدما وافق المدير الفنى على التجديد من ناحية المبدأ لكنه طلب تأجيل التوقيع على عقود رسمية لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع أسرته هناك بشأن التجديد، لاسيما أن البقاء فى الأهلى لمدة موسمين مقبلين سيتطلب حضور زوجته للقاهرة والإقامة معه، لذا يحتاج فايلر لاستشارة زوجته فى هذا الأمر قبل إعلانه رسمياً.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).