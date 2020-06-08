شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بطل دورى السلة؟.. اتحاد اللعبة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة أن نية مسئولى الاتحاد هى استكمال الموسم بكل مسابقاته، وهو ما خرج وأعلنه مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة من قبل، وفقا لما تعلنه وزارة الشباب والرياضة.

وأكد عبد المطلب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن لائحة الاتحاد ليس بها ما ينص على تتويج بطل النسخة الماضية من بطولة الدورى بالنسخة الحالية، حال إلغاء المسابقة.

وعن تتويج الزمالك باللقب لهذا الموسم إذا تم الإعلان عن إلغاء النشاط، قال عبد المطلب، "اللائحة مفيهاش هذا البند".

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وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن كرة السلة هو الاتحاد الوحيد الذى استكمل النشاط خلال توقف النشاط فى كل الألعاب خلال السنوات الماضية .

من جهته، أكد مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، أن الاتحاد ينتظر تعليمات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقرر اتباعها لعودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى، وفقا لما أعلنته الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، على أن تكون عودة النشاط تدريجية .

وأضاف أبو فريخة أنه لن يستطيع تحديد الخطوات التى سيتبعها الاتحاد إلا بعد وصول تعليمات الوزارة، خاصة أن هناك مباريات باقية فى الموسم الرياضى للعبة تحسم بطل الدورى والكأس، وبالتالى لن نستطيع مخاطبة الأندية التى تٌعد طرفا فى المباريات المتبقية إلا بعد معرفة التفاصيل الخاصة بعودة مسابقات ونشاط اللعبة.