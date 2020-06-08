شكرا لقرائتكم خبر عن البداية أمام فرنسا 1924.. حكاية 100 سنة ترقيص وتشميس للفراعنة ضد عمالقة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُخطط الاتحاد المصرى لكرة القدم بقيادة عمرو الجنايني للتوصل إلى اتفاق رسمى من الآن مع أحد أكبر الاتحادات الأوروبية، من أجل إقامة مباراة ودية عالمية فى ذكرى العيد المئوى لتأسيس الجبلاية خلال شهر ديسمبر من عام 2021.

ويفكر أعضاء اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، رغم احتمالية رحيل أعضائها خلال الانتخابات القادمة للاتحاد، فى مواجهة منتخب ألمانيا أو منتخب هولندا، بما أن المنتخب المصرى الأول لم يواجه أحدهما منذ سنوات طويلة.لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

وتناقش اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تشكيل لجنة للتجهيز لاحتفالية مرور مائة عام على تأسيس اتحاد الكرة المصرى والتى ستقام فى ديسمبر 2021، حيث ستقوم هذه اللجنة بحصر جميع الإحصائيات والأرقام والإنجازات الخاصة باتحاد الكرة ومعلومات عن رؤسائه ومجالس ادارته خلال المائة سنة الأخيرة.

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وخاض منتخب مصر العديد من المباريات أمام المنافسين القادمين من القارة العجوز وأمريكا الجنوبية، وكان أول لقاء ودى رسمى أمام منتخب فرنسا فى الـ18 من مايو عام 1924 وتعادل الفريقان إيجابيا بهدفين لكل منهما وسجل الأهداف لمنتخب مصر السيد حودة وعلى رياض.

أكثر منافس أوروبى ولاتينى واجهه منتخب مصر خلال تلك الرحلة الطويلة من المباريات هو اليونان بواقع 16 مباراة وفاز الفراعنة ست مرات وخسر فى مثلهم وتعادلا سويا فى أربع مواجهات، وسجل الفراعنة فى شباك اليونان 26 هدفا بينما استقبلت مرماه 27 هدفا.

سوبر كورة يستعرض أشهر مواجهات منتخب مصر ضد فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية بمناسبة اقتراب الفراعنة من الاحتفال بمرور مائة سنة على انشائه