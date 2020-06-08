المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز يحتفل بعيد ميلاده الـ 33

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اليوم، بعيد ميلاده رقم 33، حيث ولد في 8 يونيو عام 1987، وبدأ مسيرته الكروية بقطاع الناشئين بنادي إنبي وتنقل بين عدة أندية قبل الاستقرار حالياً في الفريق السماوي.

من نادي إنبي بدأت مسيرة المهدي سليمان الكروية، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب في تجربة قصيرة ومنها عاد إلى الفريق البترولي مجدداً ليلتحق بنادي بتروجت، ثم المحلة، قبل أن يرحل إلى فريق سموحة حيث سطع نجمه مع الفريق السكندري وجذب أنظار مسئولو بيراميدز.

فى الميركاتو الصيفي عام 2018، انضم المهدي سليمان إلى فريق بيراميدز واستطاع أن يثبت أقدامه بالتشكيل الأساسي للفريق بعد منافسة شرسة مع أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك السابق.

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خلال الموسم الجاري خاض المهدي سليمان 18 مباراة مع الفريق السماوي بواقع 12 مباراة في الدوري العام، و5 مباريات في كأس الكونفدراية، ومباراة وحيدة في كأس مصر، استقبلت شباكه خلالهم 13 هدفاً، ومنع 8 فرص محققة على مرماه.

القيمة التسويقية لحارس بيراميدز بلغت 250 ألف يورو في آخر تحديث لها في شهر أبريل الماضي، أي ما يعادل 4 ملايين جنيه ونصف، وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويترقب المهدي سليمان منافسة شرسة في الموسم الجديد، في ظل انتقال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي إلى بيراميدز، وهو ما سيشعل المنافسة على حجز المكان الأساسي في تشكيل الفريق السماوي بين إكرامي وأحمد الشناوي والمهدي سليمان.