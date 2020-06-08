شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد أوناجم "مُحصن" من الرحيل عن القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المغربى محمد أوناجم لاعب نادى الزمالك محصن من عروض الرحيل عن القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، فى ظل تأكيد مسئولى الزمالك تمسكهم بالنجم المغربى، بعد الاتصالات التى دارت خلال الأيام الماضية بين اللاعب وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، وشهدت الحديث حول رغبة النادى فى استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة حول رحيله عن الأبيض لرغبة النادى فى ضم ثنائى أجنبى جديد بالموسم القادم.

يأتى تمسك الفريق الأبيض بأوناجم فى ظل امتلاكه ثباتا انفعاليا قويا وخبرات مميزة فى خط الوسط تمكن زملاءه من اختراق الخصم بسهولة، لا سيما أنه يمتلك أيضا مقومات هجومية قوية تجعله ينجح فى الوصول إلى المرمى .

وشهدت الفترة الماضية حديث الصحف المغربية حول مستقبل محمد أوناجم، خاصة بعد العروض التى تلقاها اللاعب المغربى خلال الفترة الماضية تمهيدا للانتقال لأى منها بداية من الموسم الجديد، وعبر نادى الوحدة السعودى لكرة القدم عن رغبته فى الاستفادة من خدمات أوناجم وضمه لصفوفه خلال الميركاتو الصيفى المقبل

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إنه فى ظل الأنباء المتناقضة بخصوص مستقبل محمد أوناجم مع نادى الزمالك المصري، ورغم عدم الحسم حتى الآن إن كان سيرحل أم سيبقى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، يتساءل كثيرون إن كان نجم الوداد السابق سيسلك نفس المسار الذى سلكه مواطنه وليد أزارو لاعب الأهلى الذى يلعب حاليا للاتفاق السعودي، وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام نادى الوحدة السعودى بمحمد أوناجم يقربه من الطريق الذى سار عليه وليد أزارو، فقد التحق أزارو بالاتفاق خلال الميركاتو الشتوى الماضى على سبيل الإعارة وهو ما منحه متنفسا جديدا للتخلص من كل الضغوط والمشاكل التى فرضها عليه رينيه فايلرمدرب الأهلي.

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وشددت الصحيفة على أنه إذا شعر أوناجم برغبة الزمالك فى التعاقد مع محترفين أجانب آخرين فى ظل ارتباطه معه بعقد لمدة 3 مواسم، فإن عرض نادى الوحدة السعودى سيكون الأفضل بالنسبة إليه ولو على سبيل الإعارة وشارك أوناجم فى 22 مباراة مع الزمالك حتى الآن حيث استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف بجانب صناعته أربع تمريرات حاسمة، وتألق بجانب مواطنه أشرف بنشرقى وقادا فريقهما لإحراز لقبى السوبر المصرى على حساب غريمهم التقليدى الأهلي، ولقب السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسي، إضافة لبلوغ نصه نهائى دورى الأبطال الذى يواجهان خلاله الرجاء الرياضى .

نجح بقوة المغربى محمد أوناجم لاعب فريق نادى الزمالك فى التالق مع القلعة البيضاء فى الفترة الأخيرة خاصة فى لقاء الترجى بمباراة الذهاب فى ربع نهائى دورى ابطال أفريقيا ليثبت ذاته عندما إعتمد عليه المدير الفنى كأساسيا حتى سجل هدف التعادل للأبيض الذى نجح فى الفوز بثلاثية مقابل هدف فى هذا اللقاء قبل أن يعانة من الإصابة بكدمة أبعدته عن لقاء الذهاب الذى شهد خسارة الأبيض بهدف غير مؤثر حتى تأهل الزمالك إلى نصف النهائى بمجموع لقائى الذهاب و الإياب .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أوناجم فى الصور التالية :