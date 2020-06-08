شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الشواكيش ويتوج بكأس مصر فى موسم الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 8 يونيو 1956، توج النادى الأهلى بكأس مصر فى نسختها رقم "35" بعد فوزه فى المباراة النهائية على حساب الترسانة بهدف دون رد سجله سيد صالح فى الدقيقة "35" من الشوط الأول، ليجمع الأهلى بين لقبى الدورى والكأس للمرة الخامسة، حيث سبق أن جمع بين اللقبين أعوام "1948-1949، 1949-1950، 1950-1951، 1952-1953"، أدار المباراة الحكم حسين أمام، وعاونه كل من إسماعيل كاسب، وعبدالله رفعت.

مثل الأهلى: عادل هيكل، عبدالوهاب سليم، رضا عبدالحميد، طلعت عبدالحميد، رفعت الفناجيلى، طارق سليم، وجيه مصطفى، سيد صالح، السيد عطية "توتو"، صالح سليم، ومراد نديم.

ومثل الترسانة: قدرى نسيم، فؤاد جودة، حسين النقلى، حمدتو أحمد، عبدالخالق عبدالحفيظ، حنفى شعراوى، فاروق حسن على، فكرى، حمدى عبدالفتاح، محمود داود "منص"، ومحيى شرشر.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.