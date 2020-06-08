شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مزايا يندم عليها الراحلون عن الأهلى بقرارات متسرعة بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار أكثر من لاعب فى صفوف الأهلى الرحيل عن القلعة الحمراء بطريقة لم ترق إلى إدارة ناديه وجماهيره، مفضلين الخروج من الباب الصغير بدلا من الخروج من الباب الكبير كما فعلها الكثير من النجوم كان آخرهم شريف إكرامي، الذى اختار طريقة مثالية لإعلان رحيله عن الأهلي.

ولم يحسن عدد من نجوم الأهلى، ويتصدرهم عبد الله السعيد وأحمد فتحى وأخيرا حسام عاشور، اختيار الطريقة التى يرحلوا بها وفى نفس الوقت يحافظون على تاريخهم الذى صنعوه فى صفوف المارد الأحمر، وهو ما سيؤثر على علاقته بالجماهير الحمراء، وعلى مستقبلهم فيما بعد الاعتزال، لأنه من شأنه سيحرمهم من مزايا سيكونوا فى أمس الحاجة إليها.

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وقال حسام عاشور، قائد الأهلى، إنه لن يعتزل كرة القدم متابعاً إنه يتقدم بالشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلا:"وعد وأوفى"، مؤكدا أنه يمتلك فى الوقت الحالى عروضا من السعودية والبرتغال.

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان الاعتزال عدة ساعات فقط، لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويؤكد إنهم قاموا بتعطيل مهرجان اعتزاله.

ويدرس حسام عاشور قائد النادى الأهلى التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً خلال الأيام الماضية، بخلاف العروض المحلية التى فى جعبته وأبرزها من سموحة والاتحاد السكندري، وجاء تفكير عاشور للعودة للمستطيل الأخضر والتراجع عن قرار اعتزاله بعد اعتماد مجلس إدارة النادى الأهلى ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذى أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التى قضاها مع زملائه فى خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادى مؤخراً.