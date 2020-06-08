تقارير: منافسا الأهلي والزمالك يفضلان السيناريو الثاني لاستكمال "موسم الأبطال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "المنتخب" المغربية إن أندية الوداد، الرجاء، حسنية أغادير ونهضة بركان يفضلون اللجوء للسيناريو الثاني المقترح من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لاستكمال موسم بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد قدمت عدد من المقترحات التي تخص استئناف بطولتي الأندية، الأبطال والكونفدرالية، في الموسم الجاري وما سيترتب عليه من تغييرات في الموسم المقبل.

وجاء السيناريو الأول ليقتضي بإقامة الدور قبل النهائي في أحد أيام 31 يوليو أو 1 و2 أغسطس ذهاباً، على أن تكون مواجهة العودة أحد أيام 7 أو 8 و9 أغسطس للإياب، مع إقامة نهائي الكونفدرالية يوم 23 أغسطس، ونهائي الأبطال يوم 28 أغسطس.

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أما السيناريو الثاني فينص على أن يقام ذهاب قبل النهائي أيام 4 أو 5 و6 سبتمبر، مع إقامة الإياب يوم 11 أو 12 و13 سبتمبر، ومن ثم إقامة نهائي الكونفدرالية يوم 23 سبتمبر ويوم 25 سبتمبر لنهائي الأبطال. (لمزيد من التفاصيل)

وقالت "المنتخب" إن الأندية المغربية ترى أن السيناريو الأنسب والأمثل لأندية الوداد، الرجاء، نهضة بركان وحسنية أكادير هو السيناريو الثاني.

جدير بالذكر أن الوداد والرجاء على موعد مع الأهلي والزمالك -على الترتيب- في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقي حسنية أغادير ضد نهضة بركان وبيراميدز ضد حوريا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية.