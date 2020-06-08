تقرير.. أهداف كلوب مع ليفربول "تتبخر" بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حسم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، ملف تدعيم فريقه قبل فتح نافذة سوق الانتقالات الصيفية، بعد ارتباط بطل أوروبا ومتصدر الدوري "بريميرليج" حاليًا بعديد من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

"النورمال وان" كما يُلقب كلوب به تحدث عبر قناة "سكاي" أن ناديه لن يتوجه لشراء لاعبين جدد بقيمة 50 إلى 60 مليون في ظل مطالبة الإدارة للاعبين بتخفيض رواتبهم.

تصريح كلوب جاء بعدما تعرض ليفربول بجانب العديد من كبار أندية القارة العجوز لأزمة اقتصادية على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبالطبع أزمة ليفربول الاقتصادية خلال التوقيت الحالي سيبخر العديد من أهداف يورجن كلوب في السوق الصيفي:

- فيرنر يبتعد:

في الأسابيع الماضية كان الحديث عن تيمو فيرنر هداف لايبزيج الحالي، فالهداف الألماني أعلن عن وجهته بترحيبه بالانتقال إلى صفوف ليفربول والعمل مع مواطنه يورجن كلوب.

لكن ملف انتقال فيرنر إلى ليفربول تحول بنسبة كبيرة، والسبب في ذلك أزمة النادي ماديًا ليكون مستقبل اللاعب مرتبطًا بتشيلسي في ظل العرض المادي القوي الذي قدمه "البلوز" سواء للاعب وناديه.

صفقة فيرنر ستكلف تشيلسي دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يقدر بـ52 مليون جنيه إسترليني، في المقابل سيحصل اللاعب على راتب أسبوعي يقدر بـ170 ألف جنيه إسترليني لمدة خمس سنوات مع تحسين عقد اللاعب وفقًا لما سيقدمه.

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كلوب تحدث مؤخرًا عن فيرنر قائلاً :"هناك الكثير من اللاعبين المميزين على الكوكب، تيمو فيرنر لاعب عظيم، وكاي هافرتز لاعب عظيم.. الوقت المناسب، الفرصة وكل شيء يجب أن يجتمع معًا، فمنذ 6 أو 7 أسابيع لم نكن نعلم إن كنا سنلعب من جديد هذا العام، وما لم نكن قد لعبنا النصف الثاني من الموسم لفكرنا، متي سنلعب كرة القدم من جديد؟ والآن الأمر تبدأ في العودة".

- انسحاب من صراع هافرتز:

ورقة أخرى كان يتابعها كلوب أملاً في التعاقد معه نظرًا لما يقدمه الشاب الألماني مع فريقه باير ليفركوزن وهو كاي هافرتز، حيث يتابعه أكثر من عملاق أوروبي للتعاقد مع اللاعب سواء ريال مدريد أو بايرن ميونيخ بجانب الثنائي مانشستر سيتي ويونايتد.

هافرتز صاحب الـ20 عامًا، يقدم موسمًا مثيرًا بعد تم تصعيده من ناشئي النادي في موسم (2016 - 2017)، نظرًا لمشاركته في 38 مباراة ليسجل 15 هدفًا ويصنع 8 تمريرات حاسمة.

وبالتأكيد يحلم كلوب أن يرى الشاب الألماني في صفوف فريقه، لكن إدارة ليفركوزن لن تفرط في خدمات نجمها الشاب خاصة بعدما رفضت عرضًا من ريال مدريد يقدر بـ100 مليون يورو.

- ورقة تراروي تتبخر:

تقارير صحفية بريطانية نشرت مؤخرًا عن وجود اهتمام من يورجن كلوب للاستفادة من خدمات الجناح الإسباني وصاحب الأصول المالية أداما تراوري لاعب فريق وولفرهامبتون.

صحيفة "ذا صن" كشفت في وقت سابق أن إدارة وولفرهامبتون مستعدة لبيع لاعبها صاحب الـ24 عامًا، ولكن بعد الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني، وهو بالطبع مبلغ لا يستطيع ليفربول تحمله في التوقيت الحالي.

وشارك ترواري هذا الموسم رفقة فريقه الملقب بـ"الذئاب" في 28 مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل توقفها الإجباري بسبب فيروس كورونا، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 7 آخرين.

وبالطبع حلم التعاقد مع تراوري سيتأجل إذا قرر اللاعب البقاء في ناديه، أو قد يتبخر في ظل ارتباط لاعب برشلونة الأسبق بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي في الصيف المقبل.