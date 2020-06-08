مدرب ألمانيا يشيد بالدور الاجتماعي الذي يلعبه جوريتسكا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اعترف يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) بالأهمية الدولية للمشاركة الاجتماعية من قبل ليون جوريتسكا /25 عاما/ لاعب بايرن ميونخ ونجم المانشافت.

وقال لوف في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية اليوم الاثنين : "نمثل ألمانيا في كل أنحاء العالم. علينا أن نجسد قيما معينة من خلال ظهورنا. ليون يفعل هذا... ليون يتسم بأنه منتبه تماما بشكل عام وكذلك بطابع العصر الأخلاقي. يتابع بدقة ما يحدث من حوله".

وفي ذروة أزمة تفشي الإصابات بوباء كورونا ، دشن جوريتسكا وزميله جوشوا كيميتش حملة الإغاثة "نحن نركل كورونا" والتي جمعت حتى الآن أكثر من خمسة ملايين يورو. وكان اللاعبان دشنا التبرعات في هذه الحملة بمليون يورو من مالهما الخاص.

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وانضم العديد من نجوم كرة القدم والرياضات الأخرى إلى هذه الحملة.

وقال لوف : "إنه شريك مثير للغاية في الحديث مع الشباب. يمكن القول بأنه ينظر خارج الصندوق. من المثير أن تتحدث إليه. لديه إحساس هائل بالعدالة".

وأكد لوف أن جوريتسكا يدرك دوره جيدا كلاعب في صفوف المنتخب كما يكرس التزاما واهتماما بأشياء مهمة في الحياة وذات معنى وأهمية للآخرين. وقال لوف : "إنه لاعب على قدر المسؤولية".