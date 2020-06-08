كاريرا يتحدث لمصراوي عن.. عرض الأهلي.. تجربة صلاح.. ومنافسة يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

ماسيمو كاريرا اسم كبير في الكرة الإيطالية سواء كان لاعبًا أو مدربًا، فمدافع منتخب إيطاليا السابق لم يعرف طريق النجاح سوى مع يوفنتوس.

كاريرا التحق بيوفنتوس قادمًا من صفوف باري في موسم (1992 - 1993)، ليرتدي قميص فريق "السيدة العجوز" لمدة خمس سنوات.

مع عملاق تورينو حقق المدافع الإيطالي جميع البطولات سواء كانت محلية أو أوروبية من خلال التتويج بلقب الدوري والكأس والسوبر محليًا، ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي على صعيد البطولات القارية.

كاريرا بإنهاء مشواره في الملاعب وهو بعمر الـ 44 عاد من جديد إلى يوفنتوس لكن ليس لاعبًا إنما مدربًا لفريق الشباب بداية من 2009 وحتى 2013، ليعمل بعد ذلك رفقة أنطونيو كونتي في الجهاز الفني لليوفي.

ثلاثة مواسم مع يوفنتوس حقق كاريرا نجاحًا كبيرًا مع كونتي، بعدما أعاد الثنائي عملاق تورينو إلى منصات التتويج من خلال الفوز بثلاثة ألقاب للدوري ولقبين للسوبر الإيطالي.

"يلا كورة" تواصل مع صاحب الـ56 عامًا والذي يعمل حاليًا لتدريب فريق أيك أثينا اليوناني، بعدما قاد تدريب فريق سبارتاك موسكو الروسي وقبله عمل كمساعدًا لكونتي في تدريب يوفنتوس وبعده المنتخب الإيطالي.

- في البداية، كيف ترى الوضع في إيطاليا وتحديدًا محاولات استئناف الدوري؟

بعد أكثر من شهرين بسبب التوقف سيكون الوضع صعب على الجميع، لكن من المقرر أن يستأنف المسابقة في الشهر الجاري، وبالتأكيد سيكون يوفنتوس المرشح الأول للفوز باللقب، وسيفعل الثنائي لاتسيو وإنتر كل شيء للفوز باللقب.

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-بالنظر للمستوى الحالي.. هل نرى فرق أخرى تنافس يوفنتوس على اللقب في السنوات المقبلة؟

يظل يوفنتوس فوق الجميع، لكن بالتأكيد يوجد منافسة مع إنتر ولاتسيو ونضع في الاعتبار أيضًا نابولي وميلان وأتالانتا وروما، وبالطبع المنافسة لصالح المنتخب الإيطالي.

- باعتبارك نجم ومدرب سابق في يوفنتوس.. كيف ترى مستوى اليوفي هذا الموسم؟

في يوفنتوس الأمر صعب بعض الشئ وليس بالسهل لأن التفكير هو اللعب دائمًا على الفوز، وأرى أن ساري يقوم بعمل رائع.

- كيف ترى الوضع الاقتصادي بين الأندية في إيطاليا مع اقتراب سوق الانتقالات في ظل الظروف الحالية؟

أعتقد أن أرقام أسعار اللاعبين ستنخفض في الفترة المقبلة، وسيكون التفكير الأنسب هو إجراء صفقات تبادلية بين اللاعبين.

- نبقى في إيطاليا والحديث هنا عن فريق أتالانتا كيف ترى وضع رجال المدرب جاسبريني في دوري الأبطال؟

في كل مرة يثبت أتالانتا أنهم فريق رائع، ويضع الفرق الأخرى في صعوبة، أرى أنهم قادرين على الوصول بعيدًا في بطولة دوري الأبطال خلال هذا الموسم.

- كيف ترى تجربة محمد صلاح في إيطاليا؟

تجربة صلاج كانت رائعة وإيجابية، أظهر من خلالها قدراته كسرعته وهذا ما استغله ليفربول جيدًا.

- صلاح ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس أو إنتر.. هل يحدث ذلك؟

صلاح لديه القدرة على الإضافة لأي فريق، لكن لا أعتقد أن ليفربول سيتخلى عنه.

- في مصر تردد اسمك بقوة لقيادة الأهلي في الموسم الماضي.. هل هذا صحيح؟

لقد كان كلام فقط، لا يوجد أي مفاوضات رسمية.

- وما موقفك من العمل في مصر؟

بالطبع إذا تلقيت عرضًا سأفكر.