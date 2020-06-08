وائل رياض : أسعار اللاعبين في مصر مبالغ فيها.. واللاعبون شبه بعض

أكد وائل رياض، نجم النادي الأهلي السابق، أن أسعار اللاعبين في الدوري المصري خلال الوقت الراهن مبالغ فيها وغير طبيعية.

وأضاف رياض خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الفروق الفنية بين لاعبي الدوري المصري طفيفة

للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعبين أغلبهم مشابه للآخر.

وأردف لاعب الأهلي السابق، أن هناك بعض المواهب في الدوري المصري لكنهم يفتقدون عنصر المسئولية داخل الملعب.