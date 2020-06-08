هاني شاكر يطلب من تركي آل الشيخ اللعب مع ألميريا!

مازح الفنان المصري المخضرم “هاني شاكر” رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني “تركي آل الشيخ” عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، حين طلب منه الالتحاق بصفوف ألميريا بالمقابل الذي يحدده.

جاء حديث أمير الغناء العربي مع تركي آل الشيخ عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد قيام تركي آل الشيخ بنشر صورة قديمة لهاني شاكر بقميص نادي النصر السعودي، ترجع إلى عام 1975، أثناء زيارته للفريق في مدينة الرياض.

هاني شاكر الذي يشغل منصب نقيب الموسيقيين ويعرف بحبه وولعه بنادي الزمالك، قال ردًا على هذه الصورة “معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ، الصورة الجميلة التي نشرتها وتعليقك الجميل عليها شجعني على لعب كرة القدم مرة أخرى”.

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وأضاف صاحب رائعة حكاية كل عاشق، ممازحًا تركي آل الشيخ “إن شاء قريبًا ألعب مع فريق ألميريا كي أكون مع حبيبي أبو ناصر، واطمئن طلباتي المادية ستكون معقولة جدًا”.

وتربط مالك نادي بيراميدز السابق تركي آل الشيخ صداقات قوية وعلاقات متينة مع مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات سواء قبل أو بعد توليه منصب رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وقام تركي آل الشيخ بتأليف عدة أغنيات للهضبة عمرو دياب في العامين الماضيين، وأشرف بنفسه على إقامة حفلات غنائية في السعودية لفنانيين من مصر ومعظم الدول العربية في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ السعودية.