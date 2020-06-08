رياضة | كلوب: إذا اعتقد الناس أننا مجانين بسبب احتفالنا بلقب الدوري لن نهتم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب: إذا اعتقد الناس أننا مجانين بسبب احتفالنا بلقب الدوري لن نهتم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن وضع احتفال فريقه بلقب الدوري الإنجليزي، بعد الأحداث التي تمر بها المسابقة.

وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في إنجلترا، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبات ليفربول من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمره الاولى منذ 30 عامًا، حيث يتبقى له 6 نقاط فقط للظهر باللقب.

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وقال كلوب في تصريحات لـ"سكاي سبورتس":" لم نتوج باللقب بعد، نعلم اننا قريبون، ونحتاج لست نقاط".

وتابع:" عدم قدرتنا على الاحتفال بالطريقة التي طالما حلمت بها، هو أمر غير لطيف، أشعر بذلك، ليس مثاليا أن تحتفل وحدك في الملعب، ومن ثم تعود إلى المنزل".

وواصل:" عندما تعود الحياة لطبيعتها سنحتفل مع الجماهير باللقب بالطريقة التي نحبها، وعندما تصبح نسب العدوى صفر، سيأتي هذا اليوم، وحينها سنملك كل الحق في الاحتفال".

وأتم:" سيكون ذلك تاريخيًا، علي التحدث عن ذلك بوضوح، ليس للنادي فقط بل بشكل عام، نملك فرصة جمع عدد لا يصدق من النقاط، وبالتالي نحضر أنفسنا لذلك، وسنرى ماذا سيحدث".