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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رابطة "البوندسليغا" تطلق مزاد بيع الحقوق الإعلامية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020
تطلق رابطة الدوري الألماني، اليوم الإثنين، مزاد بيع الحقوق الإعلامية لمبارياتها خلال الدورة المقبلة، حيث تنتظر الرابطة حصد مليارات الدولارات من خلال بيع الحقوق عبر المزاد الذي يستمر حتى 17 يونيو الجاري.
تجني الرابطة أكثر من 80% من دخلها من خلال قنوات البث التليفزيوني المدفوعة، وخدمات البث الرقمي، وقد حصدت 4,64 مليار يورو من بيع الحقوق الإعلامية للمباريات خلال الدورة الماضية، ومدتها أربعة أعوام.
وستتقدم القنوات التليفزيونية المدفوعة بطلبات شراء الحقوق الإعلامية خلال الأسبوع الأول من فترة المزاد، وتليها طلبات شراء حقوق خاصة بالبث المجاني، وذلك للفترة ما بين موسمي 2021-2022 و2024-2025.
وسيجرى الإعلان عن نتائج المزاد عقب اجتماع يعقد في 22 يونيو.
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