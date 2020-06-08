شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. طارق مصطفي : هدفي في شوتنج ستارز الاغلي مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1996 جمع الزمالك وشوتنج ستارز النيجيري وهو الفريق الأصعب في القارة الأفريقية وقتها، انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك 2/1 في نيجيريا واحرز الهدف طارق مصطفي نجم الزمالك الأسبق والمدرب العام الحالي لمنتخب مصر، وعن ذكرياته مع الهدف قال طارق مصطفي : المباراة كانت امام احد اقوي الفرق الافريقية وقتها، ودخل مرمانا هدفين وبدأنا نري في الملعب البطولة تضيع قبل مباراة العودة في مصر.

وقال طارق مصطفي : الهدف جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة وأعاد لنا الحياة مرة اخري، مضيفا انه يعتبره اغلي هدف في مسيرته مع الزمالك نظرا لانها البطولة الاولي له مع الزمالك وساهم خلالها بالعديد من الأهداف ، كما أنه شارك في مباراة الذهاب في 3 مراكز في الملعب وهي الظهير الايمن والوسط المهاجم والظهير الأيسر ، ووصف طارق مصطفي هذه البطولة بأنها صنعت جزء كبير من نجوميته في الكرة، كما قال لاعب وسط المنتخب الوطني الأسبق ان مباراة العودة اتخذت نفس السيناريو ولكن بالعكس حيث تقدم الزمالك بهدفين نجح هو في صناعة احد الهدفين لايمن منصور وخطف شوتنج ستارز هدفا في اللحظات الأخيرة لنلجأ الي ركلات الترجيح ويحصل الزمالك علي اللقب.

ونجح طارق مصطفي خلال مسيرته في احراز العديد من الأهداف الهامة مثل هدفه في بطولة أمم أفريقيا 98 ، فى مرمى المنتخب الجنوب الأفريقى بنهائى البطولة، والذى ساهم فى التتويج بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت ببوركينا فاسو بعد 12 سنة من الغياب، وجاء الهدف من تمريرة سحرية من حسام حسن هداف البطولة لهانى رمزى على حدود منطقة الجزاء والذى مررها مباشرة لطارق مصطفى فوضع الكرة مباشرة فى مرمى منتخب الأولاد لتفوز مصر بهدفين نظيفين .

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وحقق المنتخب الوطنى النتائج المرجوة بداية من الفوز على موزمبيق فى أول لقاءات دورى المجموعات بهدفين نظيفين ثم الفوز على زامبيا برباعية نظيفة فى أفضل مباريات المنتخب على الإطلاق، ثم الخسارة من المنتخب المغربى، ليحتل أبناء الجوهرى المركز الثانى.

ويتأهل الفراعنة كثانى مجموعته ليقع فى مواجهة منتخب كوت ديفوار القوى ويخوض المنتخب اللقاء بشكل دفاعى بحت ويستطيع الوصول لركلات الترجيح التى تبتسم للفريق فى النهاية ليصعد فى مواجهة بوركينا فاسو أصحاب الأرض فى الدور قبل النهائى ويفوز المنتخب بهدفين نظيفين أحرزهما حسام حسن ويتأهل للنهائى فى مواجهة جنوب أفريقيا حامل اللقب فى البطولة التى سبقتها لكن الفراعنة حققوا الفوز بهدفين نظيفين عن طريق أحمد حسن وطارق مصطفى.