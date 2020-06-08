شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تؤجل تعديل وتمديد عقود اللاعبين بسبب أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، على تأجيل تعديل عقود بعض لاعبي الفريق لحين تحسّن الأوضاع المالية للقلعة الحمراء بعدما شهدت الفترة الماضية أزمة مالية واضحة بسبب "جائحة" كورونا التى ضربت العالم كله وتسببت في تجميد النشاط الرياضي لذا رأت لجنة التخطيط ومسئولو الأهلي أن الوقت غير مناسب لزيادة عقود بعض اللاعبين وتمديدها لأن ذلك سيتطلب سيولة مالية كبيرة لا تتوافر حالياً في الخزينة الحمراء خاصة وأن إدارة النادي رفضت تخفيض عقود لاعبي الفريق والموظفين وقررت عدم المساس برواتب الجميع في النادي عكس ما فعلت أندية كثيرة وكبيرة داخل مصر وخارجها.

وقال مصدر في الأهلي ، أن إدارة القلعة الحمراء كانت تُجهّز بالفعل لتعديل وترضية بعض اللاعبين في الفريق تقديراً لهم ولعطاؤهم حيث ترى الإدارة أن ما يحصل عليه هؤلاء اللاعبين لا يتناسب مع دورهم الحالي مع الفريق لكن الظروف لا تسمح برفع قيمة عقودهم حالياً خاصة وأن الرؤية غير واضحة حالياً بشأن الموسم الحالي ففي حالة إلغاء الدوري وعدم إستكمال المسابقة ستكون الخسائر كبيرة للغاية ضد الأهلي وأكد مصدر أن أزمة "كورونا" كانت سبباً في تأجيل عقد جلسات مع مروان محسن مهاجم الفريق من أجل التفاوض لتجديد عقده فالظروف لا تسمح بعقد جلسة بين اللاعب أو وكيل أعماله مع مسئولو الأهلي وأن كان هذا لا يمنع من رغبة مسئولو النادي والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر في تجديد عقد اللاعب حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.