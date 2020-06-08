شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل تعديل وتمديد عقود لاعبيه بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي على تأجيل تعديل عقود بعض لاعبي الفريق لحين تحسّن الأوضاع المالية للقلعة الحمراء بعدما شهدت الفترة الماضية أزمة مالية واضحة بسبب "جائحة" كورونا التى ضربت العالم كله وتسببت في تجميد النشاط الرياضي لذا رأت لجنة التخطيط ومسئولو الأهلي أن الوقت غير مناسب لزيادة عقود بعض اللاعبين وتمديدها لأن ذلك سيتطلب سيولة مالية كبيرة لا تتوافر حالياً في الخزينة الحمراء خاصة وأن إدارة النادي رفضت تخفيض عقود لاعبي الفريق والموظفين وقررت عدم المساس برواتب الجميع في النادي عكس ما فعلت أندية كثيرة وكبيرة داخل مصر وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يؤجل تعديل وتمديد عقود لاعبيه بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.