شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستحدث عقوبات ضد الهتافات العنصرية بسبب شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استحداث عقوبات جديدة فى لائحة لجنتى القيم والأخلاق الخاصة بالموسم الكروى الجديد، فى حالة وجود هتافات عنصرية من الجماهير ضد اللاعبين في المباريات خلال الموسم المقبل بمختلف الأقسام.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، إن وجود هذا البند يعني وجود عقوبات مشددة في الفترة المقبلة ضد الهتافات العنصرية ضد أى لاعب خاصة وأن هذه الظاهرة تكررت فى الفترة الأخيرة وأبرزها مع اللاعب محمود شيكابالا لاعب نادى الزمالك لذا يرغب اتحاد الكرة فى ردع من يتجاوز من الجماهير حفاظا على استقرار المسابقات وسلامة الجماهير.

أكد الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن إقرار اللائحة الجديدة قرار الجمعية العمومية بنسبة 100%، لكن ذلك يسبقه مناقشات عديدة قبل خروج مسودة خاصة باللائحة، للعرض على الجمعية العمومية.

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وأضاف نائب رئيس الجبلاية، جائحة "كورونا" تسببت فى تأخير اجتماع الجمعية العمومية فى أبريل الماضي، مع قرار مجلس الوزراء بمنع أى تجمعات.

وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة إلى أن اللائحة الجديدة ستتضمن مادة عن حقوق الإنسان، وأن هناك تعديلات ملزمة أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، منها مادة عن حقوق الإنسان، تتناول نبذ التعصب، ونبذ العنصرية، وعدم توجيه هتافات مسيئة، وعدم الخلط بين السياسة والرياضة.