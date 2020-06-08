اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يستحدث عقوبات ضد الهتافات العنصرية بسبب شيكابالا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستحدث عقوبات ضد الهتافات العنصرية بسبب شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استحداث عقوبات جديدة فى لائحة لجنتى القيم والأخلاق الخاصة بالموسم الكروى الجديد، فى حالة وجود هتافات عنصرية من الجماهير ضد اللاعبين في المباريات خلال الموسم المقبل بمختلف الأقسام.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، إن وجود هذا البند يعني وجود عقوبات مشددة في الفترة المقبلة ضد الهتافات العنصرية ضد أى لاعب خاصة وأن هذه الظاهرة تكررت فى الفترة الأخيرة وأبرزها مع اللاعب محمود شيكابالا لاعب نادى الزمالك لذا يرغب اتحاد الكرة فى ردع من يتجاوز من الجماهير حفاظا على استقرار المسابقات وسلامة الجماهير.

أكد الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن إقرار اللائحة الجديدة قرار الجمعية العمومية بنسبة 100%، لكن ذلك يسبقه مناقشات عديدة قبل خروج مسودة خاصة باللائحة، للعرض على الجمعية العمومية.

Advertisements

وأضاف نائب رئيس الجبلاية، جائحة "" تسببت فى تأخير اجتماع الجمعية العمومية فى أبريل الماضي، مع قرار مجلس الوزراء بمنع أى تجمعات.

وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة إلى أن اللائحة الجديدة ستتضمن مادة عن حقوق الإنسان، وأن هناك تعديلات ملزمة أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، منها مادة عن حقوق الإنسان، تتناول نبذ التعصب، ونبذ العنصرية، وعدم توجيه هتافات مسيئة، وعدم الخلط بين السياسة والرياضة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يستحدث عقوبات ضد الهتافات العنصرية بسبب شيكابالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا