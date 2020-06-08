شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يتواصل مع ظهير الفريق بعد "حادث السيارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي اتصالاً هاتفياً بأيمن أشرف ظهير أيسر الفريق للإطمئنان عليه بعد حادث السيارة الذي تعرض له مؤخراً حيث تواصل طبيب الفريق مع اللاعب اكثر من مرة خلال الفترة الماضية للاطمئان عليه كما تواصل لاعبو الفريق ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ مع أيمن اشرف للسبب ذاته.

في سياق آخر، يبحث محمود الخطيب، رئيس النادى مع لجنة التخطيط بالنادى التغييرات المُرتقبة فى قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء، والتى تشهد توجيه الشكر لبعض مسئولى القطاع وتعيين آخرين بدلاً منهم، ويأمل الخطيب فى حسم هذا الملف سريعاً مع لجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو وذلك من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل، ووضع خطة جديدة وفقاً لسياسة بعض الكوادر التى سيتم الاستعانة بها فى القطاع خلال المرحلة المقبلة.

فيما استفسر محمود الخطيب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن عدة أمور خاصة بالفريق، خلال الجلسة التى جمعتهما أمس وفى مقدمتها تطورات تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذى سينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، ويرغب الأهلى فى التجديد له مُبكراً بناءً على طلب السويسرى رينيه فاير المدير الفنى للفريق، وأكد مدير الكرة لرئيس النادى أن ملف التجديد لمروان يسير بشكل جيد، وهناك اتفاق على التجديد لكن التوقيع الرسمى والجلسات المباشرة مع اللاعب أو وكيله تامر النحاس لم تتم مؤخراً، كما كان مقرراً، بسبب الأجواء الراهنة على خلفية وباء كورونا الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى عالمياً.

وعقد محمود الخطيب جلسة ظهر أمس، الجمعة، مع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بحضور عمرو محب مترجم الفريق، لمناقشة العديد من الملفات التى تخص الفريق فى الفترة الحالية، والاطمئنان على سير البرامج التدريبية التى يؤديها كل لاعب بشكل منفرد.

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وعقب الجلسة أكد عبدالحفيظ أن محمود الخطيب استمع لرؤية رينيه فايلر واحتياجات الجهاز الفنى خلال المرحلة المقبلة، إذا ما قررت الدولة استئناف النشاط من جديد.