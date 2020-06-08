ننشر كواليس المد للجنة الخماسية في اتحاد الكرة

تنشر "الوفد"، كواليس اتصالات مسئولي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، من أجل مد عمل اللجنة الخماسية لمدة سنة.

اتفق وزير الرياضة د.أشرف صبحي واللجنة الخماسية على التواصل مع الفيفا للمد للجنة الخماسية لمدة سنة، وبالفعل حدث اتصال مباشر بين عمرو الجنايني والوزير من مكتب أشرف صبحي بالوزارة، مع سارة ساليمون مسئولة الفيفا، خلال زيارة الجنايني للوزير يوم

1 يونيو الماضي.

وطلب الجنايني وصبحي من ساليمون مد عمل اللجنة الخماسية لمدة 6 شهور، خاصة وأن القانون المصري ينص على إجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة سنة، وهو ما رفضته سارة ساليمون وأكدت أن الانتخابات ستجرى لمدة 4 سنوات، أما مسألة المد للجنة سيتم حسمها في اجتماع فيديو كونفرانس بين الفيفا واتحاد الكرة

يوم 16 يونيو الجاري.

وبحسب مصادر، فإن طلب مد عمل اللجنة 6 شهور يعني سنة، لأنه لا يوجد انتخابات تُجرى في نهاية العام، وبالتالي فإن اللجنة الخماسية مستمرة في عملها لمدة سنة إضافية حال موافقة الفيفا.

تابعت أن وزير الرياضة أصبح يؤيد فكرة المد للجنة نظرًا لأن إجراء انتخابات لمدة سنة واحدة سيمثل أزمة، لأن الاسماء والشخصيات المعروفة في اتحاد الكرة لن تترشح في انتخابات للتواجد في مناصب داخل الاتحاد لمدة سنة واحدة فقط ويتم احتسابها دورة انتخابية لهم، وبالتالي فمن الأفضل استمرار اللجنة الخماسية.